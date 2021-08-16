США дополнительно направляют в Афганистан тысячу военных

Штаты направляют дополнительно в Афганистан тысячу военнослужащих.

Источник: Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США

Детали: Речь идет о 1 000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, следующих в Кабул, а не в Кувейт как резервные силы.

Таким образом, количество американских военных, находящихся в Афганистане, будет насчитывать 6 000 человек.

Такое решение Пентагона связано с тем, что "Талибан" взял под контроль столицу Афганистана Кабул.

Предыстория:

В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул

Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.

Ашраф Гани заявил, что уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.

Боевики "Талибана" заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Напомним: Около 3 тысяч американских военнослужащих намеревались направить в Афганистан для помощи в выезде работникам дипломатической миссии США.