У Зеленського здивовані позицією Кличка щодо інсталяції на Алеї Небесної Сотні

В Офісі президента заявляють, що не займалися питанням установки декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, а мер столиці Віталій Кличко не міг не знати про заплановані зйомки з ними.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Дуже дивна подія. Таке враження, що пан Кличко, який займає офіційно два ключових пости в міській ієрархії, просто не усвідомлює, що саме він як керівник Київської міської державної адміністрації несе відповідальність за управління територією міста. Як представник виконавчої влади.

І тому викликає, м'яко кажучи, здивування його спроба все списати на когось і влаштувати банальний хайп".

Деталі: На думку Подоляка, не може бути "сюрпризом" для виконавчої влади в місті ні дрифт під Софійським собором, ні установка якихось об'єктів для зйомок на Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Це немислимо. Для чого тоді створювалася система погоджень у місті? Що взагалі тоді роблять у КМДА десятки чиновників? Це точно не може бути нормальною ситуацією, коли в будь-якому суспільно важливому місці міста можна робити все що завгодно, і при цьому ніхто не може відповісти: а хто це погодив?", – заявив радник голови ОП.

"Офіс президента точно не керує питаннями установки в Києві об'єктів для зйомок або декорацій до чогось. Цим повинна займатися міська влада", – зазначив Подоляк.

Він нагадав, що "за цю вулицю також відповідає і адміністрація Меморіального комплексу, яка очевидно знала, що на вулиці щось планується".

Подоляк дивується, чому на етапі погоджень не можна було уникнути непорозумінь і "навіщо потрібно було все доводити до публічного скандалу".

"Всі ці структури в місті повинні просто виконувати свою роботу, щоб не виникало подібних позаштатних ситуацій", – заявив він.

"У Києві достатньо вулиць, щоб проводити будь-які зйомки, не викликаючи обурення городян. Це як мінімум. Як максимум, потрібно просто добре розуміти, що таке міське господарство і як ним ефективно управляти", – вважає він.

UPD. У КМДА відреагували на коментар Подоляка, повідомивши, що організатори заходу до мерії не зверталися і не координували свої дії.

Пряма мова Білоцерковця: "Дивно читати такі коментарі від пана Подоляка. Заходи до Дня Незалежності робляться під указ президента та постанову Кабінету міністрів.

До міста організатори цього заходу не звертались, хоча вони мали таке право, щоб скоординувати свої дії з міською владою. Але також хочу нагадати, що, з точки зору моралі, вищі за будь-які укази пам’ять про загиблих".

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