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У Зеленского удивлены позицией Кличко по инсталляции на Аллее Небесной Сотни  

Вторник, 17 августа 2021, 15:07
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними. 

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и советник мера Киева Дмитрий Белоцерковец в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь: "Очень странное событие. Такое впечатление, что господин Кличко, занимающий официально два ключевых поста в городской иерархии, просто не осознаёт, что именно он как руководитель Киевской городской государственной администрации несет ответственность за управление территорией города. Как представитель исполнительной власти. 

И потому вызывает, мягко говоря, удивление его попытка все списать на кого-то и устроить банальный хайп". 

Детали: По мнению Подоляка, не может быть "сюрпризом" для исполнительной власти в городе ни дрифт под Софийским собором, ни установка каких-то объектов для съёмок на Аллее Героев Небесной Сотни. 

"Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников? Это точно не может быть нормальной ситуацией, когда в любом общественно важном месте города можно делать всё что угодно, и при этом никто не может ответить: а кто это согласовал?", – заявил советник главы ОП.

"Офис президента точно не управляет вопросами установки в Киеве объектов для съёмок или декораций к чему-либо. Этим должна заниматься городская власть", – отметил Подоляк. 

Он напомнил, что "за эту улицу также отвечает и администрация Мемориального комплекса, которая очевидно знала, что на улице что-то планируется".

Подоляк удивляется, почему на этапе согласований нельзя было избежать недоразумений и "зачем нужно было все доводить до публичного скандала".

"Все эти структуры в городе должны просто выполнять свою работу, чтобы не возникало подобных нештатных ситуаций", – заявил он. 

"В Киеве достаточно улиц, чтобы производить любые съёмки, не вызывая возмущения горожан. Это как минимум. Как максимум, нужно просто хорошо понимать, что такое городское хозяйство и как им эффективно управлять" , – считает он.

UPD. В КГГА отреагировали на комментарий Подоляка, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

Прямая речь Белоцерковца: "Странно читать такие комментарии от господина Подоляка. Мероприятия ко Дню Независимости делаются под указ президента и постановление Кабинета министров.

К городу организаторы этого мероприятия не обращались, хотя они имели такое право, чтобы скоординировать свои действия с городскими властями. Но также хочу напомнить, что, с точки зрения морали, выше любых указов память о погибших".

Предыстория:

  • 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации, отсылающие к советским временам, как то автоматы с газированной водой и квартира-"хрущевка". На месте событий сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
  • В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
  • Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место событий и заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, КГГА не имеет к этому отношения и инсталляцию демонтируют.
  • Представители "Национального корпуса" сломали часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.
  • Собеседник УП в Офисе президента пояснил, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали сделать инсталляцию с экскурсом в историю Украины разных времен. После волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
  • Накануне Виталий Кличко называл обыски правоохранителей по делу Подольского моста и по другим производствам политически мотивированным давлением на столичную власть.

Украинская правда
Темы: Офис президентаКиевВиталий Кличкоскандал
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