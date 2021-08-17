У Зеленского удивлены позицией Кличко по инсталляции на Аллее Небесной Сотни
В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и советник мера Киева Дмитрий Белоцерковец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Очень странное событие. Такое впечатление, что господин Кличко, занимающий официально два ключевых поста в городской иерархии, просто не осознаёт, что именно он как руководитель Киевской городской государственной администрации несет ответственность за управление территорией города. Как представитель исполнительной власти.
И потому вызывает, мягко говоря, удивление его попытка все списать на кого-то и устроить банальный хайп".
Детали: По мнению Подоляка, не может быть "сюрпризом" для исполнительной власти в городе ни дрифт под Софийским собором, ни установка каких-то объектов для съёмок на Аллее Героев Небесной Сотни.
"Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников? Это точно не может быть нормальной ситуацией, когда в любом общественно важном месте города можно делать всё что угодно, и при этом никто не может ответить: а кто это согласовал?", – заявил советник главы ОП.
"Офис президента точно не управляет вопросами установки в Киеве объектов для съёмок или декораций к чему-либо. Этим должна заниматься городская власть", – отметил Подоляк.
Он напомнил, что "за эту улицу также отвечает и администрация Мемориального комплекса, которая очевидно знала, что на улице что-то планируется".
Подоляк удивляется, почему на этапе согласований нельзя было избежать недоразумений и "зачем нужно было все доводить до публичного скандала".
"Все эти структуры в городе должны просто выполнять свою работу, чтобы не возникало подобных нештатных ситуаций", – заявил он.
"В Киеве достаточно улиц, чтобы производить любые съёмки, не вызывая возмущения горожан. Это как минимум. Как максимум, нужно просто хорошо понимать, что такое городское хозяйство и как им эффективно управлять" , – считает он.
UPD. В КГГА отреагировали на комментарий Подоляка, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.
Прямая речь Белоцерковца: "Странно читать такие комментарии от господина Подоляка. Мероприятия ко Дню Независимости делаются под указ президента и постановление Кабинета министров.
К городу организаторы этого мероприятия не обращались, хотя они имели такое право, чтобы скоординировать свои действия с городскими властями. Но также хочу напомнить, что, с точки зрения морали, выше любых указов память о погибших".
Предыстория:
- 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации, отсылающие к советским временам, как то автоматы с газированной водой и квартира-"хрущевка". На месте событий сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
- В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
- Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место событий и заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, КГГА не имеет к этому отношения и инсталляцию демонтируют.
- Представители "Национального корпуса" сломали часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.
- Собеседник УП в Офисе президента пояснил, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали сделать инсталляцию с экскурсом в историю Украины разных времен. После волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
- Накануне Виталий Кличко называл обыски правоохранителей по делу Подольского моста и по другим производствам политически мотивированным давлением на столичную власть.