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Справа Шеремета: Антоненку та Дугарь продовжили запобіжні заходи

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:55
Справа Шеремета: Антоненку та Дугарь продовжили запобіжні заходи
Фото: Facebook Юлії Кузьменко

Шевченківський районний суд столиці на два місяці продовжив запобіжний захід підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку та Яні Дугарь. 

Джерело: засідання суду 

Деталі: Так, Антоненко до 17 жовтня залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Дугарь – під особистим зобов'язанням. Як і раніше, Андрій Антоненко повинен носити електронний браслет. 

Таким чином суддя Голуб задовольнила клопотання прокуратури.  

Розглядати справу по суті продовжать 31 серпня. 

Що передувало: 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.

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Українська правда

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Теми: Справа Шеремета
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