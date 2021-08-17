Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Справа Шеремета: Антоненку та Дугарь продовжили запобіжні заходи

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:55
Фото: Facebook Юлії Кузьменко

Шевченківський районний суд столиці на два місяці продовжив запобіжний захід підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку та Яні Дугарь. 

Джерело: засідання суду 

Деталі: Так, Антоненко до 17 жовтня залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Дугарь – під особистим зобов'язанням. Як і раніше, Андрій Антоненко повинен носити електронний браслет. 

Таким чином суддя Голуб задовольнила клопотання прокуратури.  

Розглядати справу по суті продовжать 31 серпня. 

Що передувало: 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Українська правда
Теми: Справа Шеремета


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Збірна України з футболу отримала нового тренера

Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт

Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу

Інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть

Новини 17 серпня: інсталяція на Алеї Небесної Сотні, звернення Януковича

Музей Майдану "перевів стрілки" на КМДА: мали погодити скандальну інсталяцію

Усі новини...
Справа Шеремета
Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка повернулася на роботу
Дугарь підозрює, що за нею стежать
Справа Шеремета: лікарці Кузьменко пом'якшили арешт
Останні новини
03:24
США: Таліби захопили “значну частину” військової техніки, наданої афганським силам
02:30
Британія прийме 20 тисяч афганських біженців
01:49
Збірна України з футболу отримала нового тренера
00:52
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт
00:41
Майже 2 тисячі людей загинули в землетрусі на Гаїті
23:52
"Шахтар" виграв перший матч плей-офф Ліги Чемпіонів у "Монако"
23:34
Урядові організації США "чистять" свої сайти для захисту афганців
22:55
Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу
22:23
Інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні приберуть
22:11
Окупанти після обшуків відправили за грати трьох кримських татар 
Усі новини...