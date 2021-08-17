Справа Шеремета: Антоненку та Дугарь продовжили запобіжні заходи

Шевченківський районний суд столиці на два місяці продовжив запобіжний захід підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку та Яні Дугарь.

Джерело: засідання суду

Деталі: Так, Антоненко до 17 жовтня залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Дугарь – під особистим зобов'язанням. Як і раніше, Андрій Антоненко повинен носити електронний браслет.

Таким чином суддя Голуб задовольнила клопотання прокуратури.

Розглядати справу по суті продовжать 31 серпня.

Що передувало: 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.

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