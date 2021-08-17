Дело Шеремета: Антоненко и Дугарь продолжили меру пресечения
Шевченковский районный суд столицы на два месяца продлил меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко и Яне Дугарь.
Источник: заседание суда
Детали: Так, Антоненко до 17 октября остается под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь – под личным обязательствам. По-прежнему, Андрей Антоненко должен носить электронный браслет.
Таким образом судья Голуб удовлетворила ходатайство прокуратуры.
Рассматривать дело по существу продолжат 31 августа.
Что предшествовало: 4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
- Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.
Читайте также: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы
Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета