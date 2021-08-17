Дело Шеремета: Антоненко и Дугарь продолжили меру пресечения

Шевченковский районный суд столицы на два месяца продлил меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Источник: заседание суда

Детали: Так, Антоненко до 17 октября остается под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь – под личным обязательствам. По-прежнему, Андрей Антоненко должен носить электронный браслет.

Таким образом судья Голуб удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Рассматривать дело по существу продолжат 31 августа.

Что предшествовало: 4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.

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