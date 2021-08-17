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Дело Шеремета: Антоненко и Дугарь продолжили меру пресечения

Вторник, 17 августа 2021, 17:55
Фото: Facebook Юлии Кузьменко

Шевченковский районный суд столицы на два месяца продлил меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Источник: заседание суда

Детали: Так, Антоненко до 17 октября остается под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь – под личным обязательствам. По-прежнему, Андрей Антоненко должен носить электронный браслет.

Таким образом судья Голуб удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Рассматривать дело по существу продолжат 31 августа.

Что предшествовало: 4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.

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Украинская правда
Темы: Дело Шеремета
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