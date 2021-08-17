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Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу

Вівторок, 17 серпня 2021, 22:55

Президент Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про великий герб. 

Джерело: нардеп Ярослав Юрчишин у Twitter

Деталі: Для того, щоб законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України"  ухвалити в цілому необхідна конституційна більшість – 300 голосів. 

Водночас, для ухвалення в першому читанні досить і 226 голосів. 

Раніше повідомлялось, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію, для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.
  • Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
  • Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про великий Державний Герб України.

Українська правда
Теми: Верховна РадазаконодавствоКонституція


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