Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу
Вівторок, 17 серпня 2021, 22:55
Президент Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про великий герб.
Джерело: нардеп Ярослав Юрчишин у Twitter
Деталі: Для того, щоб законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України" ухвалити в цілому необхідна конституційна більшість – 300 голосів.
Водночас, для ухвалення в першому читанні досить і 226 голосів.
Раніше повідомлялось, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію, для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.
- Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про великий Державний Герб України.
Українська правда