Зеленський скликає Раду для голосування по великому гербу

Президент Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про великий герб.

Джерело: нардеп Ярослав Юрчишин у Twitter

Деталі: Для того, щоб законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України" ухвалити в цілому необхідна конституційна більшість – 300 голосів.

Водночас, для ухвалення в першому читанні досить і 226 голосів.

Раніше повідомлялось, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію, для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.

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