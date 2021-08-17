Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу
Вторник, 17 августа 2021, 22:55
Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.
Источник: нардеп Ярослав Юрчишин в Twitter
Детали: Для того, чтобы законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" принять в целом необходимо конституционное большинство – 300 голосов.
В то же время, для принятия в первом чтении достаточно и 226 голосов.
Ранее сообщалось, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
- Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном Гербе Украины.
Украинская правда