Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.

Источник: нардеп Ярослав Юрчишин в Twitter

Детали: Для того, чтобы законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" принять в целом необходимо конституционное большинство – 300 голосов.

В то же время, для принятия в первом чтении достаточно и 226 голосов.

Ранее сообщалось, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.

Напомним: