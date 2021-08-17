Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Вторник, 17 августа 2021, 22:55
Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.

Источник: нардеп Ярослав Юрчишин в Twitter

Детали: Для того, чтобы законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" принять в целом необходимо конституционное большинство – 300 голосов.

В то же время, для принятия в первом чтении достаточно и 226 голосов.

Ранее сообщалось, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
  • Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Украинская правда
Темы: Верховная РадазаконодательствоКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: