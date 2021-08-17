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Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Вторник, 17 августа 2021, 22:55

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.

Источник: нардеп Ярослав Юрчишин в Twitter

Детали: Для того, чтобы законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" принять в целом необходимо конституционное большинство – 300 голосов.

В то же время, для принятия в первом чтении достаточно и 226 голосов.

Ранее сообщалось, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
  • Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Украинская правда
Темы: Верховная РадазаконодательствоКонституция
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