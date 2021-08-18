Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб
Середа, 18 серпня 2021, 16:59
Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності розгляне проєкт закону про великий герб.
Джерело: прессекретарка спікера парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній у Facebook
Пряма мова Туній: "Разумков у зв'язку із вимогою президента підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.
У ході сесії розглядатиметься проєкт закону про великий Державний герб".
Передісторія: 17 серпня стало відомо, що президент Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про великий герб.
Нагадаємо:
- Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб.
- Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого герба.
- Комітет рекомендує Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про великий Державний герб.
Українська правда