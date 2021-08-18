Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб

Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності розгляне проєкт закону про великий герб.

Джерело: прессекретарка спікера парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній у Facebook

Пряма мова Туній: "Разумков у зв'язку із вимогою президента підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.

У ході сесії розглядатиметься проєкт закону про великий Державний герб".

Передісторія: 17 серпня стало відомо, що президент Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту про великий герб.

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