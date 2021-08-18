Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб
Среда, 18 августа 2021, 16:59
Парламент на заседании 24 августа в День Независимости рассмотрит проект закона о большом гербе.
Источник: пресс-секретарь спикера парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook
Прямая речь Туний "Разумков в связи с требованием президента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.
В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе".
Предыстория: 17 августа стало известно, что президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.
- Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба.
- Комитет рекомендует Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном гербе.
Украинская правда