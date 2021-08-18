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Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб

Среда, 18 августа 2021, 16:59

Парламент на заседании 24 августа в День Независимости рассмотрит проект закона о большом гербе.

Источник: пресс-секретарь спикера парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook

Прямая речь Туний "Разумков в связи с требованием президента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20.

В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе".

 

Предыстория: 17 августа стало известно, что президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекту о большой герб.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Верховная РадаДень Независимости
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