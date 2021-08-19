Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура розслідує розкрадання 33 мільйонів на ПЗ для київського інституту

Четвер, 19 серпня 2021, 14:15
Фото: Київська прокуратура

Прокуратура спільно з кіберполіцією проводить обшуки у постачальника програмного забезпечення для комунального Київського інституту земельних відносин – є підозра розкрадання 33 млн гривень на закупівлях.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram

Деталі: Справу веде Солом’янська окружна прокуратура.

Слідчі дії відбуваються у приміщеннях приватного підприємства в межах розслідування фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" уклало з товариством договір поставки апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади та договір закупівлі програмного забезпечення для роботи з графікою на загальну суму близько 43 млн гривень.

Згідно з висновком експерта, ця вартість завищена на майже 33 млн гривень.

Обшуки відбуваються з метою знайти первинні фінансові документи та зафіксувати кримінальне правопорушення.

 

Передісторія: Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

18 серпня правоохоронці проводили обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

У результаті прокуратура оголосила підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції школи та заволодінні коштів на ремонті доріг у Києві.

19 серпня прокуратура і Державна фіскальна служба проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло". Підозрюється така ж схема – розкрадання бюджетних коштів комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг.

Українська правда
Теми: КиївобшукиКМДАкримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ

Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський

Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"

COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України

Президент не очікує, що Меркель приїде від Путіна з подарунками

ВідеоМінкульт закликав Кличка зупинити забудовника садиби Барбана, де поліція затримала активістів

Усі новини...
Київ
За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці
У комунальників Києва продовжуються обшуки
В столичному ТРЦ можна щепитися Pfizer
Останні новини
03:35
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років
02:53
МОЗ закупило "піддослідний" препарат для боротьби з коронавірусом
01:58
Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ
01:14
На евакуацію в аеропорту Кабула чекають 6 тисяч осіб – Держдеп США
00:35
Біля Капітолію здався чоловік, який погрожував вибухом
23:59
"Зоря" розгромлена австрійцями у першому матчі плей-офф раунду Ліги Європи
23:49
США авіаударами можуть знищити техніку, яка дісталась талібам – ЗМІ 
23:07
В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ
22:26
Після запуску "Північного потоку-2" можуть зрости ціни на газ для українців – президент
21:55
Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський
Усі новини...