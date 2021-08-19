Прокуратура розслідує розкрадання 33 мільйонів на ПЗ для київського інституту

Прокуратура спільно з кіберполіцією проводить обшуки у постачальника програмного забезпечення для комунального Київського інституту земельних відносин – є підозра розкрадання 33 млн гривень на закупівлях.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram

Деталі: Справу веде Солом’янська окружна прокуратура.

Слідчі дії відбуваються у приміщеннях приватного підприємства в межах розслідування фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" уклало з товариством договір поставки апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади та договір закупівлі програмного забезпечення для роботи з графікою на загальну суму близько 43 млн гривень.

Згідно з висновком експерта, ця вартість завищена на майже 33 млн гривень.

Обшуки відбуваються з метою знайти первинні фінансові документи та зафіксувати кримінальне правопорушення.

Передісторія: Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

18 серпня правоохоронці проводили обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

У результаті прокуратура оголосила підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції школи та заволодінні коштів на ремонті доріг у Києві.

19 серпня прокуратура і Державна фіскальна служба проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло". Підозрюється така ж схема – розкрадання бюджетних коштів комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг.