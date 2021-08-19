Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура расследует хищение 33 миллионов на ПО для киевского института

Четверг, 19 августа 2021, 14:15
Прокуратура расследует хищение 33 миллионов на ПО для киевского института
Фото: Киевская прокуратура

Прокуратура и киберполиция проводят обыски у поставщика программного обеспечения для коммунального Киевского института земельных отношений - есть подозрение, что были разворованы 33 млн гривен на закупках.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram

Детали: Дело ведет Соломенская окружная прокуратура.

Следственные действия проходят на частном предприятии в рамках расследования фактов хищения средств местного бюджета.

Правоохранители установили, что коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн гривен.

Согласно заключению эксперта, эта стоимость завышена почти на 33 млн гривен.

Обыски проходят с целью найти первичные финансовые документы и зафиксировать уголовное преступление.

 

Предыстория: Это уже не первый день, когда прокуратура проводит обыски в рамках расследования деятельности КГГА. 17 августа следственные действия проводились на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

18 августа правоохранители проводили обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

В результате прокуратура объявила подозрения по делам о хищении на реконструкции школы в столице и завладении средств на ремонте дорог в Киеве.

А уже 19 августа прокуратура и ГФС проводят обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет". Подозревается такая же схема - хищение бюджетных средств коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевобыскиКГГАкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: