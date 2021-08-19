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Прокуратура расследует хищение 33 миллионов на ПО для киевского института

Четверг, 19 августа 2021, 14:15
Фото: Киевская прокуратура

Прокуратура и киберполиция проводят обыски у поставщика программного обеспечения для коммунального Киевского института земельных отношений - есть подозрение, что были разворованы 33 млн гривен на закупках.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram

Детали: Дело ведет Соломенская окружная прокуратура.

Следственные действия проходят на частном предприятии в рамках расследования фактов хищения средств местного бюджета.

Правоохранители установили, что коммунальное предприятие "Киевский институт земельных отношений" заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн гривен.

Согласно заключению эксперта, эта стоимость завышена почти на 33 млн гривен.

Обыски проходят с целью найти первичные финансовые документы и зафиксировать уголовное преступление.

 

Предыстория: Это уже не первый день, когда прокуратура проводит обыски в рамках расследования деятельности КГГА. 17 августа следственные действия проводились на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

18 августа правоохранители проводили обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

В результате прокуратура объявила подозрения по делам о хищении на реконструкции школы в столице и завладении средств на ремонте дорог в Киеве.

А уже 19 августа прокуратура и ГФС проводят обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет". Подозревается такая же схема - хищение бюджетных средств коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг.

Украинская правда
Темы: КиевобыскиКГГАкриминал
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