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Рейд по структурах КМДА триває: прокуратура озвучила нові підозри

Четвер, 19 серпня 2021, 20:50
Рейд по структурах КМДА триває: прокуратура озвучила нові підозри

Слідство оголосило підозри у справах розкрадання на закупівлях програмного забезпечення Київського інституту земельних відносин, збитків на закупівлі непотрібного обладнання для комунального підприємтсва та мільйонних розкраданнях на програмі капітального ремонту житлового фонду столиці.                 

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook 

Деталі: Зокрема, у провадженні щодо розкрадання 33 мільйонів на закупівлях програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин підозри отримали колишній заступник директора цього комунального підприємства та директор згаданого товариства. 

У справі щодо збитків 6,9 мільйонів на закупівлях непотрібного обладнання для КП "Спортивний інтерес" підозру вручили заступнику директора комунального цього підприємства. Йдеться про службову недбалість, яка потягла за собою безпідставну розтрату коштів міста. 

Цього ж дня обшуки пройшли у рамках провадження щодо мільйонних розкрадань на програмі капітального ремонту житлового фонду столиці. Подільська окружна прокуратура Києва прийшла до Департаменту КМДА, комунальних підприємств та в офіси підрядників. Слідство стверджує, що група службових осіб, куди входили керівники Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд", КП "Житлоінвестбуд-УКБ" перерахувала на користь афілійованих підрядників понад 250 мільйонів. 

Що передувало: 19 серпня прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводили обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".

Передісторія: Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

18 серпня правоохоронці проводили обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

У результаті прокуратура оголосила підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції школи та заволодінні коштів на ремонті доріг у Києві.

Українська правда

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Теми: КМДАпрокуратура
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