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Рейд по структурам КГГА продолжается: прокуратура озвучила новые подозрения

Четверг, 19 августа 2021, 20:50

Следствие объявило подозрения по делам хищения на закупках программного обеспечения Киевского института земельных отношений, ущербе на закупки ненужного оборудования для коммунального предприятия и миллионных хищениях на программе капитального ремонта жилого фонда столицы.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: В частности, в производстве о хищении 33 миллионов на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений подозрения получили бывший заместитель директора этого коммунального предприятия и директор упомянутого общества.

В деле по убыткам 6,9 млн на закупках ненужного оборудования для КП "Спортивный интерес" подозрение вручили заместителю директора коммунального этого предприятия. Речь идет о служебной халатности, которая повлекла за собой необоснованную растрату средств города.

В этот же день обыски прошли в рамках производства по миллионных хищений на программе капитального ремонта жилого фонда столицы. Подольская окружная прокуратура Киева пришла в Департамент КГГА, коммунальных предприятий и в офисы подрядчиков. Следствие утверждает, что группа должностных лиц, куда входили руководители Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" перечислила в пользу аффилированных подрядчиков более 250 миллионов.

Что предшествовало: 19 августа прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводили обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет".

Предыстория: Это уже не первый день, когда прокуратура проводит обыски в рамках расследования деятельности КГГА. 17 августа следственные действия проводились на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

18 августа правоохранители проводили обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

В результате прокуратура объявила подозрения по делам о хищении на реконструкции школы в столице и завладении средств на ремонте.

Украинская правда
Темы: КГГАпрокуратура
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