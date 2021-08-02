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СБУ була готова "знайти" Чауса і везла його гелікоптером – джерела

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:42
СБУ була готова знайти Чауса і везла його гелікоптером – джерела

Служба безпеки України була обізнана і підготовлена до нібито раптової появи викраденого екссудді Миколи Чауса.

Джерело: матеріал "Української правди" Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Дослівно: "За даними УП, їхав екссуддя не лише автівкою (з Вінниччини до Києва – ред). Служба безпеки, ймовірно, була готова до "знайдення", і на Чауса чекав спеціальний транспорт. Під Київ його доставляли, зокрема, гелікоптером".

Деталі: Згідно з офіційним зведенням правоохоронців, що є в розпорядженні УП, екссуддя назвався, але документів при собі не мав. 

У сільраді на Вінничині він сказав, що був викрадений "невідомими особами". Однак під час спілкування з правоохоронцями від написання будь-яких заяв відмовляється. "Видимих тілесних ушкоджень" на ньому не зафіксували. 

Він нібито сказав поліції, що хоче поїхати в столичну Службу безпеки України разом з працівниками спецслужби. Після цього "за власним бажанням" сів у автомобіль співробітників районного відділу СБУ.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.

Українська правда

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Теми: ЧаусСБУ
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