СБУ була готова "знайти" Чауса і везла його гелікоптером – джерела

Служба безпеки України була обізнана і підготовлена до нібито раптової появи викраденого екссудді Миколи Чауса.

Джерело: матеріал "Української правди" Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Дослівно: "За даними УП, їхав екссуддя не лише автівкою (з Вінниччини до Києва – ред). Служба безпеки, ймовірно, була готова до "знайдення", і на Чауса чекав спеціальний транспорт. Під Київ його доставляли, зокрема, гелікоптером".

Деталі: Згідно з офіційним зведенням правоохоронців, що є в розпорядженні УП, екссуддя назвався, але документів при собі не мав.

У сільраді на Вінничині він сказав, що був викрадений "невідомими особами". Однак під час спілкування з правоохоронцями від написання будь-яких заяв відмовляється. "Видимих тілесних ушкоджень" на ньому не зафіксували.

Він нібито сказав поліції, що хоче поїхати в столичну Службу безпеки України разом з працівниками спецслужби. Після цього "за власним бажанням" сів у автомобіль співробітників районного відділу СБУ.

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