Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ була готова "знайти" Чауса і везла його гелікоптером – джерела

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:42

Служба безпеки України була обізнана і підготовлена до нібито раптової появи викраденого екссудді Миколи Чауса.

Джерело: матеріал "Української правди" Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Дослівно: "За даними УП, їхав екссуддя не лише автівкою (з Вінниччини до Києва – ред). Служба безпеки, ймовірно, була готова до "знайдення", і на Чауса чекав спеціальний транспорт. Під Київ його доставляли, зокрема, гелікоптером".

Деталі: Згідно з офіційним зведенням правоохоронців, що є в розпорядженні УП, екссуддя назвався, але документів при собі не мав. 

У сільраді на Вінничині він сказав, що був викрадений "невідомими особами". Однак під час спілкування з правоохоронцями від написання будь-яких заяв відмовляється. "Видимих тілесних ушкоджень" на ньому не зафіксували. 

Він нібито сказав поліції, що хоче поїхати в столичну Службу безпеки України разом з працівниками спецслужби. Після цього "за власним бажанням" сів у автомобіль співробітників районного відділу СБУ.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.

Українська правда
Теми: ЧаусСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 2 серпня: обмеження для невакцинованих, доля Чауса

Ватажка бойовиків Безлера судитимуть за катування та вбивства на Донбасі

Філатов пообіцяв вакцинованим дніпрянам безкоштовні проїзд і кіно

Офіс генпрокурора намагається знайти порозуміння між НАБУ та СБУ

Чоловік Тимановської втік з Білорусі в Україну

СБУ викрила проросійський осередок "тітушок" Киви

Усі новини...
Чаус
Чауса викрали з Молдови, щоб зібрати компромат на Бурбу і Порошенка – джерела
Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного
Останні новини
21:33
фотоУ Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація
21:17
Новини 2 серпня: обмеження для невакцинованих, доля Чауса
20:59
У Литві прогнозують, що до кінця року в країну може прибути 10 тисяч мігрантів
20:42
Ватажка бойовиків Безлера судитимуть за катування та вбивства на Донбасі
20:29
Залишки коштів в скарбниці уряду продовжують зменшуватись
20:13
В ЄС повністю вакциновані 60% дорослого населення
19:51
Українські банки отримали 30 млрд прибутку за півроку
19:35
фотоМайже 150 пограбувань іноземців: у Києві знешкодили злочинну групу
19:16
Курс гривні повернувся до зниження
19:04
Верховна Рада запланувала урочисте засідання на 24 серпня
Усі новини...