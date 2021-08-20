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Мер Запоріжжя заявив про "рейдерів" і "тиск, якого не було з часів Януковича"

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:40
Мер Запоріжжя заявив про рейдерів і тиск, якого не було з часів Януковича
1news.zp.ua

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк назвав обшуки в мерії міста проявом безпрецедентного тиску з метою захопити владу в місті та заволодіти його ресурсами. 

Джерело: відеозвернення Буряка, оприлюднене у Facebook

Пряма мова: "Вчора в Запорізькому міськвиконкомі, райадміністраціях, на комунальних підприємствах знову приймали гостей у погонах. За останні півтора року вже збився з рахунку щодо кількості пустих обшуків в Запоріжжі, розпочинаючи з атаки на новий термінал аеропорту і закінчуючи вчорашніми…

Сьогодні міські голови України відчувають на собі безпрецедентний тиск, якого не було навіть із часів Януковича Обшуки, тиск, погрози. Дуже багато питань викликає недавня трагедія з мером Кривого Рогу (самогубство чи вбивство – ред.) і так далі. 

Причин тиску на місцеве самоврядування дві: перша – високі рейтинги мерів та партій, які вони очолюють, друга – ресурси міст".

Деталі: Буряк сказав, що він не винен у "падінні рейтингу центральної влади та її політичної сили".

За його словами, обшуки розхитують місто Запоріжжя вже 5 місяців. 

"Група рейдерів та відвертих злочинців всіма можливими методами намагається захопити контроль над містом та його ресурсами. Викручувати руки особисто мені активно розпочали з самого початку. Був тиск, потім шантаж, потім переформатування депутатської більшості у міськраді невидимими керманичами за таким, знаєте, бізнес-прнципом", – заявив Буряк.

"Коли мер не прогнувся, в хід пішло відверте саботування роботи міської ради: 7 разів депутати не прийшли на важливі сесії – і коли це не допомогло, в хід пішов силовий сценарій: обшуки, виїмка документів", – стверджує він.

Буряк заявив, що не можна віддати ресурси міста "смотрящим" в обмін на власний спокій. 

За його словами, битви між місцевою владою і "злочинцями" відбуваються не лише в Запоріжжі. 

"Мене можуть залякувати, проводити обшуки, погрожувати, але місто Запоріжжя Буряк злочинцям не віддасть", – заявив він. 

Цьому передувало: 19 серпня у Запорізькій міській раді в кабінеті мера Володимира Буряка, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах пройшла серія обшуків

У структурах Київської міської держадміністрації також кілька днів тривали обшуки.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжямісцева владаобшуки
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