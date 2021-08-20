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Мэр Запорожья заявил о "рейдерах" и  "давлении, какого не было со времен Януковича"

Пятница, 20 августа 2021, 13:40
Мэр Запорожья заявил о рейдерах и  давлении, какого не было со времен Януковича
1news.zp.ua

Городской глава Запорожья Владимир Буряк назвал обыски в мэрии города проявлением беспрецедентного давления с целью захватить власть в городе и завладеть его ресурсами.

Источник: видеообращение Буряка, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Вчера в Запорожском горисполкоме, райадминистрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах. За последние полтора года уже сбился со счета в количестве пустых обысков в Запорожье, начиная с атаки на новый терминал аэропорта и заканчивая вчерашними...

Сегодня мэры Украины подвергаются беспрецедентному давлению, которого не было даже со времен Януковича Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает недавняя трагедия с мэром Кривого Рога (самоубийство или убийство – ред.) и так далее.

Причин давления на местное самоуправление две: первая – высокие рейтинги мэров и партий, которые они возглавляют, вторая – ресурсы городов".

Детали: Буряк сказал, что он не виноват в "падении рейтинга центральной власти и ее политической силы".

По его словам, обыски расшатывают город Запорожье уже 5 месяцев.

"Группа рейдеров и откровенных преступников всеми возможными методами пытается захватить контроль над городом и его ресурсами. Выкручивать руки лично мне активно начали с самого начала. Было давление, затем шантаж, потом переформатирование депутатского большинства в горсовете невидимыми руководителями по такому, знаете, бизнес-прнципу", – заявил Буряк.

"Когда мэр не прогнулся, в ход пошел откровенный саботаж работы городского совета: 7 раз депутаты не пришли на важные сессии – и когда это не помогло, в ход пошел силовой сценарий: обыски, выемка документов", – утверждает он.

Буряк заявил, что нельзя отдать ресурсы города "смотрящим" в обмен на собственный покой.

По его словам, битвы между местной властью и "преступниками" происходят не только в Запорожье.

"Меня могут запугивать, проводить обыски, угрожать, но город Запорожье Буряк преступникам не отдаст", – заявил он.

Этому предшествовало: 19 августа в Запорожском городском совете в кабинете мэра Владимира Буряка, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях прошла серия обысков.

В структурах Киевской городской госадминистрации также несколько дней шли обыски.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Запорожьеместная властьобыски
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