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Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики

Субота, 21 серпня 2021, 00:25
Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики

Американська міністр енергетики Дженніфер Гренголм очолить президентську делегацію США на саміті Кримської платформи 23 серпня.

Джерело: Посольство США в Україні у Facebook

Деталі: Гренголм представлятиме США разом із своїм заступником з міжнародних справ Ендрю Лайтом.

Зазначається, що 24 серпня вона і делегація приєднаються до президента Володимира Зеленського та почесних гостей на військовому параді до Дня Незалежності, після чого відбудеться офіційний прийом у Маріїнському палаці. 

Нагадаємо: 20 серпня стало відомо, що міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який мав відвідати саміт Кримської платформи у якості спецпосланника президента Байдена, може бути замінений іншим посадовцем.

Українська правда

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Теми: СШАКримська платформа
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