Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики

Американська міністр енергетики Дженніфер Гренголм очолить президентську делегацію США на саміті Кримської платформи 23 серпня.

Джерело: Посольство США в Україні у Facebook

Деталі: Гренголм представлятиме США разом із своїм заступником з міжнародних справ Ендрю Лайтом.

Зазначається, що 24 серпня вона і делегація приєднаються до президента Володимира Зеленського та почесних гостей на військовому параді до Дня Незалежності, після чого відбудеться офіційний прийом у Маріїнському палаці.

Нагадаємо: 20 серпня стало відомо, що міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який мав відвідати саміт Кримської платформи у якості спецпосланника президента Байдена, може бути замінений іншим посадовцем.