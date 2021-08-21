Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики

Американская министр энергетики Дженнифер Гренголм возглавит президентскую делегацию США на саммите Крымской платформы 23 августа.

Источник: Посольство США в Украине в Facebook

Детали: Гренголм будет представлять США вместе со своим заместителем по международным делам Эндрю Лайтом.

Отмечается, что 24 августа она и делегация присоединятся к президенту Владимиру Зеленскому и почетных гостей на военном параде ко Дню Независимости, после чего состоится официальный прием в Мариинском дворце.

Напомним: 20 август стало известно, что министр транспорта США Питер Буттиджедж, который должен был посетить саммит Крымской платформы в качестве спецпосланника президента Байдена, может быть заменен другим должностным лицом.