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У МЗС відреагували на зміну представника США на Кримській платформі

Субота, 21 серпня 2021, 13:00
Дженніфер Гренголм, посольство США в Україні

Київ вітає участь делегації США на чолі з міністром енергетики Дженніфер Гренголм у саміті Кримської платформи і урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, переданий агентству "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Ми всіляко вітаємо участь міністра Гренголм. Дуже важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці і члена уряду, зона відповідальності якої грає важливу роль у відносинах України і США".

Деталі: Ніколенко наголосив, що енергетика – важливий пріоритет стратегічного партнерства України і США.

"Крім участі в саміті Кримської платформи і святкуваннях 30-річчя незалежності, приїзд Дженніфер Гренголм стане чудовою нагодою для наших держав обговорити питання енергетичної безпеки України та Європи в цілому, а також зусилля для боротьби зі зміною клімату", - підкреслив речник МЗС.

Що передувало: Президент США Джозеф Байден направив на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі з міністром енергетики Дженніфер Гренголм.

Раніше була інформація, що США будуть представлені особистим посланником президента Сполучених Штатів і членом уряду – міністром транспорту США Пітером Буттіджічем.

Теми: МЗССШАКримська платформа


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