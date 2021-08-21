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В МИД отреагировали на смену представителя США на Крымской платформе

Суббота, 21 августа 2021, 13:00
В МИД отреагировали на смену представителя США на Крымской платформе
Дженнифер Гренголм, посольство США в Украине

Киев приветствует участие делегации США во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Источник: комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко, переданный агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Мы всячески приветствуем участие министра Грэнхолм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США".

Детали: Николенко подчеркнул, что энергетика – важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.

"Кроме участия в саммите Крымской платформы и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия для борьбы с изменением климата", - подчеркнул спикер МИД.

Что предшествовало: Президент США Джозеф Байден направил на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Ранее была информация, что США будут представлены личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства – министром транспорта США Питером Буттиджичем.

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Темы: МИДСШАКрымская платформа
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