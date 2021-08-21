Стало відомо, хто представить Німеччину на Кримській платформі

На установчому саміті Кримської платформи Німеччину представить федеральний міністр економіки і енергетики, який є довіреною особою Ангели Меркель.

Джерело: посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен в коментарі Інтерфакс-Україна

Пряма мова Фельдхузен: "Німеччину на першому саміті Кримської платформи представлятиме федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою Федерального канцлера Меркель і раніше обіймав посаду глави Федеральної канцелярії.

Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмайер приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані".

Деталі: Дипломат нагадала, що у 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь в переговорах по контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", а тема енергетичної безпеки в контексті газопроводу "Північний потік-2" "безумовно, також буде на порядку дня міністра Альтмайера на полях саміту Кримської платформи".

Нагадаємо:

На першому саміті "Кримської платформи" погодили присутність 44 держави і організації, з них – 14 глав держав, урядів і ЄС.

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