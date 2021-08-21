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Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе

Суббота, 21 августа 2021, 17:49
Стало известно, кто представит Германию на Крымской платформе
Ангела Меркель та Петер Альтмайер

На учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики, который является доверенным лицом Ангелы Меркель.

Источник: посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в комментарии Интерфакс-Украина

Прямая речь Фельдхузен: "Германию на первом саммите Крымской платформы будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом Федерального канцлера Меркель и ранее занимал должность главы Федеральной канцелярии.

Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане".

Детали: Дипломат напомнила, что в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", а тема энергетической безопасности в контексте газопровода "Северный поток-2" "безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы".

Напомним:

  • На первом саммите "Крымской платформы" согласовали присутствие 44 государства и организации, из них - 14 глав государств, правительств и ЕС.

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Темы: Крымская платформаГерманияКрым
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