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Меркель змусили виправдовуватися за відсутність на Кримській платформі

Неділя, 22 серпня 2021, 15:00
Меркель змусили виправдовуватися за відсутність на Кримській платформі
скріншот трансляції ОП

Канцлер ФРН Ангела Меркель запевняє, що її відсутність на саміті Кримської платформи 23 серпня не свідчить про бажання догодити Росії, а заміна представника Німеччини пов'язана лише з подіями в Афганістані.

Джерело: Меркель на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, відповідаючи на питання журналіста

Пряма мова: "Ні, це не свідчить про те (її відсутність – про бажання догодити РФ – ред.). Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. Тут нічого не змінилося".

"Ми говорили про те, що приїде на Кримську платформу наш міністр закордонних справ, і днем раніше я приїду (в Україну). Те, що наш міністр зараз не приїде, не пов'язано з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася зараз в Афганістані. Тому ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ".

Деталі: Меркель додала, що її візит до України є прощальним у якості федерального канцлера.

Що передувало: 21 серпня посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен повідомила, що на установчому саміті Кримської платформи Німеччину представить федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр, який є довіреною особою Ангели Меркель, оскільки міністр закордонних справ Хайко Маас змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані.

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Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельКримська платформаНімеччинаРосія
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