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Меркель змусили виправдовуватися за відсутність на Кримській платформі

Неділя, 22 серпня 2021, 15:00
скріншот трансляції ОП

Канцлер ФРН Ангела Меркель запевняє, що її відсутність на саміті Кримської платформи 23 серпня не свідчить про бажання догодити Росії, а заміна представника Німеччини пов'язана лише з подіями в Афганістані.

Джерело: Меркель на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, відповідаючи на питання журналіста

Пряма мова: "Ні, це не свідчить про те (її відсутність – про бажання догодити РФ – ред.). Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. Тут нічого не змінилося".

"Ми говорили про те, що приїде на Кримську платформу наш міністр закордонних справ, і днем раніше я приїду (в Україну). Те, що наш міністр зараз не приїде, не пов'язано з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася зараз в Афганістані. Тому ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ".

Деталі: Меркель додала, що її візит до України є прощальним у якості федерального канцлера.

Що передувало: 21 серпня посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен повідомила, що на установчому саміті Кримської платформи Німеччину представить федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр, який є довіреною особою Ангели Меркель, оскільки міністр закордонних справ Хайко Маас змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані.

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Катерина Тищенко, УП
Теми: МеркельКримська платформаНімеччинаРосія


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