Меркель заставили оправдываться за отсутствие на Крымской платформе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не свидетельствует о желании угодить России, а замена представителя Германии связана только с событиями в Афганистане.

Источник: Меркель на брифинге с президентом Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос журналиста

Прямая речь: "Нет, это не говорит о том (ее отсутствие – о желании угодить РФ – ред.). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось".

"Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и днем ​​ранее я приеду (в Украину). То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел".

Детали: Меркель добавила, что ее визит в Украину является прощальным в качестве федерального канцлера.

Что предшествовало: 21 августа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что на учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмаер, который является доверенным лицом Ангелы Меркель, поскольку министр иностранных дел Хайко Маас вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.

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