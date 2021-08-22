Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель заставили оправдываться за отсутствие на Крымской платформе

Воскресенье, 22 августа 2021, 15:00
скриншот трансляции ОП

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не свидетельствует о желании угодить России, а замена представителя Германии связана только с событиями в Афганистане.

Источник: Меркель на брифинге с президентом Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос журналиста

Прямая речь: "Нет, это не говорит о том (ее отсутствие – о желании угодить РФ – ред.). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось".

"Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и днем ​​ранее я приеду (в Украину). То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел".

Детали: Меркель добавила, что ее визит в Украину является прощальным в качестве федерального канцлера.

Что предшествовало: 21 августа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что на учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмаер, который является доверенным лицом Ангелы Меркель, поскольку министр иностранных дел Хайко Маас вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.

Читайте также: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать

Катерина Тищенко, УП
Темы: МеркельКрымская платформаГерманияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона

Президент ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и росСМИ

Зеленский сделал "национальными легендами" Блохина и Ротару

Договоренности Зеленского и Меркель: "Нафтогаз" и RWE подписали меморандум

Данилов: Влияние олигархов на ВР очень-очень большое

В Украине может появиться "промышленный лес" – Данилов

Все новости...
Меркель
Меркель сравнила газ с оружием и выступила за продолжение транзита через Украину
Зеленский: Украина, Германия и Франция должны иметь единую позицию по Донбассу
Меркель прилетела в Украину и уже ведет переговоры с Зеленским
Последние новости
23:33
В ночь на 25 августа работу метро продлят на 2 часа
23:17
фотоНа Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за нехватки мест в цирке
23:00
Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона
22:25
Зеленский о параде: Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги
22:07
Представительства Крымской платформы будут не только в Украине – Зеленский
21:56
Украина выполнила условия для второго транша от ЕС – Шмыгаль
21:43
Президент ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и росСМИ
21:18
Зеленский увидел начало "идеального эволюционного правительства"
21:00
Президент: Министры начинают много говорить, когда нечего показать
20:46
Зеленский сделал "национальными легендами" Блохина и Ротару
Все новости...