Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кримська платформа в Раді працює над ще двома законопроєктами – Умєров

Понеділок, 23 серпня 2021, 14:17
фото з Facebook Умєрова

Міжфракційне об’єднання "Кримська платформа", яке є одним з рівнів роботи однойменного міжнародного переговорного майданчика, наразі працює над двома законопроєктами – щодо статусу політв’язнів і санкційної політики.

Джерело: депутат від "Голосу", співголова МФО Рустем Умєров у коментарі УП

Пряма мова Умєрова: "Ми працюємо над законом про політв’язнів і законом про санкційну політику. Щодо політв’язнів: де факто, ми вже їм допомагаємо, але де юре ми хочемо розробити закон, який забезпечить гуманітарну, соціальну допомогу. Щоб це вже було на рівні закону.

Щодо санкцій: де факто, ми їх уже запровадили. Але ми також хочемо розробити закон, який буде втілювати всі ці санкційні інструменти в життя. Не можу сказати, що це моя робота – це робота центральних органів влади, з якими ми співпрацюємо, бо вони є розробниками, авторами".

Деталі: Жоден з депутатів "Опозиційної платформи – За життя" так і не долучився до МФО "Кримська платформа". Це єдина фракція, яка не працює в МФО.

Нагадаємо: Упродовж останніх місяців Верховна Рада, зокрема за участі членів МФО "Кримська платформа" проголосувала кілька важливих для деокупації Криму законопроєктів – щодо корінних народів та щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

Передісторія: 23 серпня в Києві стартував перший установчий саміт Кримської платформи – на нього з’їхались 46 делегацій.

Ольга Кириленко, УП
Теми: Верховна РадаКримська платформа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Кабулі озброєні люди захопили український літак – МЗС

На Донбасі загинув український військовий

РФ почала будувати нові підводні човни, Путін каже – через геополітику

У Борисполі приземлився черговий евакуаційний літак з Афганістану

Новини 23 серпня: саміт Кримської платформи, перспектива України в ЄС

В аеропорту Кабула сталася перестрілка: є загиблий та поранені

Усі новини...
Верховна Рада
Перед Радою вперше виставили Прапор Незалежності України
Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб
Разумков скликає позачергову сесію Ради
Останні новини
07:25
Колишній віце-президент Афганістану звинуватив талібів у викраденні дітей
06:32
За добу у світі від коронавірусу померли понад 7 тисяч осіб
05:45
Робимо по мільйону щеплень на тиждень – Ляшко
04:46
Ізраїль завдав ударів по об'єктах "ХАМАС" у відповідь на "вогняні" кулі з Гази
03:47
Польща зведе паркан на кордоні з Білоруссю
02:56
Штурм Капітолію: суд виправдав поліцейського, який застрелив протестувальника
02:05
Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу
01:21
У Кабулі озброєні люди захопили український літак – МЗС
00:47
Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку – 2"
00:12
На Донбасі загинув український військовий
Усі новини...