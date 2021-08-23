Кримська платформа в Раді працює над ще двома законопроєктами – Умєров

Міжфракційне об’єднання "Кримська платформа", яке є одним з рівнів роботи однойменного міжнародного переговорного майданчика, наразі працює над двома законопроєктами – щодо статусу політв’язнів і санкційної політики.

Джерело: депутат від "Голосу", співголова МФО Рустем Умєров у коментарі УП

Пряма мова Умєрова: "Ми працюємо над законом про політв’язнів і законом про санкційну політику. Щодо політв’язнів: де факто, ми вже їм допомагаємо, але де юре ми хочемо розробити закон, який забезпечить гуманітарну, соціальну допомогу. Щоб це вже було на рівні закону.

Щодо санкцій: де факто, ми їх уже запровадили. Але ми також хочемо розробити закон, який буде втілювати всі ці санкційні інструменти в життя. Не можу сказати, що це моя робота – це робота центральних органів влади, з якими ми співпрацюємо, бо вони є розробниками, авторами".

Деталі: Жоден з депутатів "Опозиційної платформи – За життя" так і не долучився до МФО "Кримська платформа". Це єдина фракція, яка не працює в МФО.

Нагадаємо: Упродовж останніх місяців Верховна Рада, зокрема за участі членів МФО "Кримська платформа" проголосувала кілька важливих для деокупації Криму законопроєктів – щодо корінних народів та щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

Передісторія: 23 серпня в Києві стартував перший установчий саміт Кримської платформи – на нього з’їхались 46 делегацій.