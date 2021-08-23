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Крымская платформа в Раде работает над еще двумя законопроектами – Умеров

Понедельник, 23 августа 2021, 14:17
Крымская платформа в Раде работает над еще двумя законопроектами – Умеров
фото с Facebook Умерова

Межфракционное объединение "Крымская платформа", которое является одним из уровней работы одноименной международной переговорной площадки, сейчас работает над двумя законопроектами – о статусе политзаключенных и санкционной политике.

Источник: депутат от "Голоса", сопредседатель МФО Рустем Умеров в комментарии УП

Прямая речь Умерова: "Мы работаем над законом о политзаключенных и законом о санкционной политике. По политзаключенных: де-факто, мы уже им помогаем, но де-юре мы хотим разработать закон, который обеспечит гуманитарную, социальную помощь. Чтобы это уже было на уровне закона.

О санкциях: де-факто, мы их уже ввели. Но мы также хотим разработать закон, который будет воплощать все эти санкционные инструменты в жизнь. Не могу сказать, что это моя работа – это работа центральных органов власти, с которыми мы сотрудничаем, поскольку они являются разработчиками, авторами".

Детали: Ни один из депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" так и не присоединился к МФО "Крымская платформа". Это единственная фракция, которая не работает в МФО.

Напомним: На протяжении последних месяцев Верховная Рада, в частности при участии членов МФО "Крымская платформа" проголосовала несколько важных для деоккупации Крыма законопроектов – о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Предыстория: 23 августа в Киеве стартовал первый учредительный саммит Крымской платформы – на него съехались 46 делегаций.

Ольга Кириленко, УП
Темы: Верховная РадаКрымская платформа
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