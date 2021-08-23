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У Кремлі відреагували на проведення Кримської платформи

Понеділок, 23 серпня 2021, 14:32
У Кремлі відреагували на проведення Кримської платформи

У Кремлі вважають саміт "Кримської платформи" в Києві антиросійським і вкрай недружнім заходом.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам в понеділок, передає Інтерфакс

Пряма мова: "Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни, ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму.

І в цьому плані ставлення абсолютно однозначне як до антиросійського заходу".

Що передувало: 23 серпня у Києві відбувається установчий саміт ініціативи з деокупації Криму "Кримська платформа". Участь у ньому беруть 46 делегацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримська платформа
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