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В Кремле отреагировали на проведение Крымской платформы

Понедельник, 23 августа 2021, 14:32
В Кремле отреагировали на проведение Крымской платформы

В Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам в понедельник, передает Интерфакс

Прямая речь: "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма.

И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию".

Что предшествовало: 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит инициативы по деоккупации Крыма "Крымская платформа". Участие в нем принимают 46 делегаций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымская платформа
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