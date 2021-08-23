В Кремле отреагировали на проведение Крымской платформы

В Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам в понедельник, передает Интерфакс

Прямая речь: "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма.

И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию".

Что предшествовало: 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит инициативы по деоккупации Крыма "Крымская платформа". Участие в нем принимают 46 делегаций.