"Слуга народу" вважає зрадою відмову Котляра очолити Кривий Ріг

У "Слузі народу" вважають зрадою рішення Олександра Котляра скласти повноважень секретаря міської ради і таким чином відмовитися від посади в.о. міського голови Кривого Рогу, а самого Котляра назвали "некомандним гравцем".

Джерело: заява партії "Слуга народу" у Кривому Розі

Дослівно: "Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою.

Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією політичної партії "Слуга Народу" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою міською організацією партії.

Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та президента Володимира Зеленського".

Деталі: У заяві також відзначається, що Котляр "не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець".

Під час засідання міськради Кривого Рогу фракція "Слуга Народу" покинула сесійну залу.

Крім того, під час засідання син покійного міського глави закликав депутатів від "Слуги народу" Олександра Фастовця та "його охорону" Максима Трача, Дениса Вікленка, Ігоря Фартушного не намагатися захопити владу у місті.

У відповідь "Слуга народу" закликала Павлова молодшого не спекулювати на смерті батька: "Ми вражені, що Ви, ще не оговтавшись від трагічної втрати, взяли участь у цій показовій виставі. Ви з трибуни закликали депутатів не спекулювати на смерті батька – ми також радимо Вам не робити цього".

Що було раніше: 25 серпня міська рада Кривого Рогу зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень Криворізького міського голови і призначення нового в.о. мера у зв’язку зі смертю очільника міста Костянтина Павлова.

На початку засідання секретар міськради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади. Депутати 33 голосами підтримали його звільнення.

Депутати вирішили, що обов’язки міського голови буде виконувати колишній мер міста, депутат міськради Юрій Вілкул.

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