"Слуга народа" считает предательством отказ Котляра возглавить Кривой Рог

В "Слуге народа" считают изменой решение Александра Котляра составить полномочий секретаря городского совета и таким образом отказаться от должности и.о. городского головы Кривого Рога, а самого Котляра назвали "некомандным игроком".

Источник: заявление партии "Слуга народа" в Кривом Роге

Дословно: "Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством.

Это решение не обсуждалося ни с депутатской фракцией партии "Слуга народа" в Криворожской городской раде, ни с Криворожской городской организацией партии.

Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципы нашей политической силы и президента Владимира Зеленского".

Детали: В заявлении также отмечается, что Котляр "не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок".

Во время заседания горсовета Кривого Рога фракция "Слуга народа" покинула сессионный зал.

Кроме того, во время заседания сын покойного городского главы призвал депутатов от "Слуги народа" Александра Фастовца и "его охрану" Максима Трача, Дениса Викленка, Игоря Фартушного не пытаться захватить власть в городе.

В ответ "Слуга народа" призвала Павлова младшего не спекулировать на смерти отца: "Мы поражены, что вы еще не оправившись от трагической потери, приняли участие в этом показательном спектакле. Вы с трибуны призвали депутатов не спекулировать на смерти отца - мы также советуем вам не делать этого".

Что было раньше: 25 августа городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначения нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова.

В начале заседания секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности. Депутаты 33 голосами поддержали его увольнения.

Депутаты 32 голосами решили, что обязанности городского головы будет исполнять бывший мэр города, депутат горсовета Юрий Вилкул.

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