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Смерть мера Кривого Рогу: над будинком місяць літали дрони – адвокат

Середа, 25 серпня 2021, 15:11
Смерть мера Кривого Рогу: над будинком місяць літали дрони – адвокат
Фото one.kr.ua

Адвокат сім’ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Дмитро Манелюк заявив, що перед трагедією упродовж місяця над будинком міського голови літали квадрокоптери.

Джерело: криворізький сайт "Перший міський"

Пряма мова Манелюка: "Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їх будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся підходити до вікон вдома. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити надвір та навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив робити це на першому".

Деталі: Також адвокат розповів, що останній тиждень перед смертю Павлов побоювався повертатися додому. Про ці переживання покійний мер розповів своїй дружині Олені Павловій.

Манелюк висловив сподівання, що слідство врахує усі ці подробиці, і істину встановлять якомога швидше.

Що було раніше: Обов’язки міського голови Кривого Рога буде виконувати колишній мер міста, депутат міськради Юрій Вілкул.

Читайте також: Смерть мера в місті президента. Ким був Костянтин Павлов і що відомо про його загибель

Передісторія: 

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.
  • Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
  • Досліджують записи з камер відеоспостереження з дому та прилеглої території.
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що позачергові вибори мера Кривого Рогу відбудуться в березні наступного року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий Рігмісцева влада
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