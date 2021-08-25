Смерть мера Кривого Рогу: над будинком місяць літали дрони – адвокат

Адвокат сім’ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Дмитро Манелюк заявив, що перед трагедією упродовж місяця над будинком міського голови літали квадрокоптери.

Джерело: криворізький сайт "Перший міський"

Пряма мова Манелюка: "Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їх будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся підходити до вікон вдома. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити надвір та навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив робити це на першому".

Деталі: Також адвокат розповів, що останній тиждень перед смертю Павлов побоювався повертатися додому. Про ці переживання покійний мер розповів своїй дружині Олені Павловій.

Манелюк висловив сподівання, що слідство врахує усі ці подробиці, і істину встановлять якомога швидше.

Що було раніше: Обов’язки міського голови Кривого Рога буде виконувати колишній мер міста, депутат міськради Юрій Вілкул.

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