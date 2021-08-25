Смерть мэра Кривого Рога: над домом месяц летали дроны – адвокат

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк заявил, что перед трагедией в течение месяца над домом городского головы летали квадрокоптеры.

Источник: криворожский сайт "Первый городской"

Прямая речь Манелюка: "От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом".

Детали: Также адвокат рассказал, что последнюю неделю перед смертью Павлов боялся возвращаться домой. Об этих переживаниях покойный мэр рассказал своей жене Елене Павловой.

Манелюк выразил надежду, что следствие учтет все эти подробности, и истину установят, как можно скорее.

Что было раньше: Обязанности городского головы Кривого Рога будет выполнять бывший мэр города, депутат горсовета Юрий Вилкул.

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