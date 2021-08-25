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Смерть мэра Кривого Рога: над домом месяц летали дроны – адвокат

Среда, 25 августа 2021, 15:11
Фото one.kr.ua

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк заявил, что перед трагедией в течение месяца над домом городского головы летали квадрокоптеры.

Источник: криворожский сайт "Первый городской"

Прямая речь Манелюка: "От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом".

Детали: Также адвокат рассказал, что последнюю неделю перед смертью Павлов боялся возвращаться домой. Об этих переживаниях покойный мэр рассказал своей жене Елене Павловой.

Манелюк выразил надежду, что следствие учтет все эти подробности, и истину установят, как можно скорее.

Что было раньше: Обязанности городского головы Кривого Рога будет выполнять бывший мэр города, депутат горсовета Юрий Вилкул.

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Предыстория: 

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
  • Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
  • Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.

Темы: Кривой Рогместная власть
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