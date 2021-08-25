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Медведчук заявив, що Україна використовує російський газ

Середа, 25 серпня 2021, 20:59
Медведчук заявив, що Україна використовує російський газ
Фото: РИА

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, заявив, що України використовує російський газ, який закуповує в Європі. 

Джерело: Медведчук в ефірі свого телеканалу

Пряма мова: "Я хочу звернути увагу на найсерйознішу проблему - сьогодні Україна отримує газ з Росії. Не безпосередньо, але з прямих поставок. Що відбувається? Газ, який транзитується в Європі, він відбирається на території України, а угоди з купівлі цього газу укладаються з тими європейськими країнами, які є споживачами російського газу. Тобто він не йде в Європу, він залишається в Україні. І таким чином ми отримуємо фактично 10-14 мільярдів на рік. Саме цього газу!"

Деталі: Він каже, що українська влада лукавать, коли заперечує використання російського газу. 

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака. 
  • 20 серпня Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Українська правда
Теми: Медведчукгаз
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