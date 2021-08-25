Медведчук заявив, що Україна використовує російський газ
Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, заявив, що України використовує російський газ, який закуповує в Європі.
Джерело: Медведчук в ефірі свого телеканалу
Пряма мова: "Я хочу звернути увагу на найсерйознішу проблему - сьогодні Україна отримує газ з Росії. Не безпосередньо, але з прямих поставок. Що відбувається? Газ, який транзитується в Європі, він відбирається на території України, а угоди з купівлі цього газу укладаються з тими європейськими країнами, які є споживачами російського газу. Тобто він не йде в Європу, він залишається в Україні. І таким чином ми отримуємо фактично 10-14 мільярдів на рік. Саме цього газу!"
Деталі: Він каже, що українська влада лукавать, коли заперечує використання російського газу.
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.
- 20 серпня Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді та розграбуванні національних цінностей.