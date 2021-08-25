Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, заявил, что Украина использует российский газ, который закупает в Европе.

Источник: Медведчук в эфире своего телеканала

Прямая речь: "Я хочу обратить внимание на серьезную проблему – сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но с прямых поставок. Что происходит? Газ, который транзитируется в Европе, он отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не идет в Европу, он остается в Украине. И таким образом мы получаем фактически 10-14 миллиардов в год. Именно этого газа!"

Детали: Он говорит, что украинская власть лукавит, когда отрицает использование российского газа.

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