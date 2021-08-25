Медведчук заявил, что Украина использует российский газ
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, заявил, что Украина использует российский газ, который закупает в Европе.
Источник: Медведчук в эфире своего телеканала
Прямая речь: "Я хочу обратить внимание на серьезную проблему – сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но с прямых поставок. Что происходит? Газ, который транзитируется в Европе, он отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не идет в Европу, он остается в Украине. И таким образом мы получаем фактически 10-14 миллиардов в год. Именно этого газа!"
Детали: Он говорит, что украинская власть лукавит, когда отрицает использование российского газа.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака. По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
- 20 августа Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.