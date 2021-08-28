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Під час обстрілу Авдіївки та околиць постраждало 8 військових – делегація в ТКГ

Субота, 28 серпня 2021, 16:41
Під час обстрілу Авдіївки та околиць постраждало 8 військових – делегація в ТКГ

Під час обстрілу збройними формуваннями РФ Авдіївки та околиць поранено та отримали бойові травми 8 українських військовослужбовців.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців.

В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував".

Деталі: Повідомляється, що ЗСУ дали адекватну відповідь на обстріли.

Оновлено: Пізніше Українська делегація в ТКГ уточнила, що поранено і травмовано вісім військових, а не дев'ять, як повідомлялося раніше.

Що передувало: 28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, Укрзалізниці довелося частково обмежити рух потягів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіТКГ
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