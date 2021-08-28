Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

Суббота, 28 августа 2021, 16:41
Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

Во время обстрела вооруженными формированиями РФ Авдеевки и окрестностей ранены и получили боевые травмы 8 украинских военнослужащих.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

Дословно: "Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих.

В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал".

Детали: Сообщается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы.

Обновлено: Позже Украинская делегация в ТКГ уточнила, что ранены и травмированы восемь военных, а не девять, как сообщалось ранее.

Что предшествовало: 28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на ДонбассеТКГ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: