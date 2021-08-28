Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

Во время обстрела вооруженными формированиями РФ Авдеевки и окрестностей ранены и получили боевые травмы 8 украинских военнослужащих.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

Дословно: "Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих.

В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал".

Детали: Сообщается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы.

Обновлено: Позже Украинская делегация в ТКГ уточнила, что ранены и травмированы восемь военных, а не девять, как сообщалось ранее.

Что предшествовало: 28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.