Війна на сході: 13 порушень, 4 поранених і 4 травмованих

Внаслідок ворожих обстрілів у суботу четверо військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "В результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність".

Деталі: Загалом від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Що передувало: Раніше Українська делегація в ТКГ повідомила, що під час обстрілу збройними формуваннями РФ Авдіївки та околиць поранено та отримали бойові травми 8 українських військовослужбовців.

28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, Укрзалізниці довелося частково обмежити рух потягів.