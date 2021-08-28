В аеропорту Кабула скоро може статися новий теракт – Байден
Президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.
Джерело: заява Байдена, опублікована на сайті Білого дому
Дослівно: "Ситуація на місці продовжує залишатися надзвичайно небезпечною, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою.
Наші командири повідомили мені, що напад досить імовірний у найближчі 24-36 годин".
Деталі: Байден зазначив, що в суботу вранці зустрівся з командою національної безпеки у Вашингтоні та польовими командирами.
"Ми обговорювали удар, нанесений збройними силами США вчора ввечері по терористичному угрупованню ІДІЛ-К в Афганістані. Я сказав, що ми будемо переслідувати групу, відповідальну за напад на наші війська і ні в чому не винних мирних жителів у Кабулі, і ми це зробили. Цей удар був не останнім. Ми продовжимо відслідковувати будь-яку людину, причетну до цього жахливого нападу, і змусимо її заплатити. Коли хтось спробує завдати шкоди Сполученим Штатам або атакувати наші війська, ми відповімо", - сказав президент США.
Він додав, що, незважаючи на небезпечну ситуацію в Кабулі, США продовжують евакуацію мирних жителів.
За його словами, на нараді обговорювалися кроки, які дозволять людям продовжувати залишати Афганістан після виведення американських військових.
Передісторія:
- Ряд вибухів в Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаки.
- У відповідь на серію вибухів в Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.
- Пізніше військові США у відповідь на теракт в Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.
- У суботу генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.