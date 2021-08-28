В аеропорту Кабула скоро може статися новий теракт – Байден

Президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.

Джерело: заява Байдена, опублікована на сайті Білого дому

Дослівно: "Ситуація на місці продовжує залишатися надзвичайно небезпечною, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою.

Наші командири повідомили мені, що напад досить імовірний у найближчі 24-36 годин".

Деталі: Байден зазначив, що в суботу вранці зустрівся з командою національної безпеки у Вашингтоні та польовими командирами.

"Ми обговорювали удар, нанесений збройними силами США вчора ввечері по терористичному угрупованню ІДІЛ-К в Афганістані. Я сказав, що ми будемо переслідувати групу, відповідальну за напад на наші війська і ні в чому не винних мирних жителів у Кабулі, і ми це зробили. Цей удар був не останнім. Ми продовжимо відслідковувати будь-яку людину, причетну до цього жахливого нападу, і змусимо її заплатити. Коли хтось спробує завдати шкоди Сполученим Штатам або атакувати наші війська, ми відповімо", - сказав президент США.

Він додав, що, незважаючи на небезпечну ситуацію в Кабулі, США продовжують евакуацію мирних жителів.

За його словами, на нараді обговорювалися кроки, які дозволять людям продовжувати залишати Афганістан після виведення американських військових.

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