В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден
Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.
Источник: заявление Байдена, опубликованное на сайте Белого дома
Дословно: "Ситуация на месте продолжает оставаться чрезвычайно опасной, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой.
Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов".
Детали: Байден отметил, что в субботу утром встретился с командой национальной безопасности в Вашингтоне и полевыми командирами.
"Мы обсуждали удар, нанесенный вооруженными силами США вчера вечером по террористической группировке ИГИЛ-К в Афганистане. Я сказал, что мы будем преследовать группу, ответственную за нападение на наши войска и ни в чем не повинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар был не последним. Мы продолжим выслеживать любого человека, причастного к этому ужасному нападению, и заставим его платить. Когда кто-нибудь попытается нанести вред Соединенным Штатам или атаковать наши войска, мы ответим", - сказал президент США.
Он добавил, что, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают эвакуацию мирных жителей.
По его словам, на совещании обсуждались шаги, которые позволят людям продолжать покидать Афганистан после ухода американских военных.
Предыстория:
- Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
- В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
- Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
- В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.