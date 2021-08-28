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В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден

Суббота, 28 августа 2021, 22:57

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Источник: заявление Байдена, опубликованное на сайте Белого дома

Дословно: "Ситуация на месте продолжает оставаться чрезвычайно опасной, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой.

Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов".

Детали: Байден отметил, что в субботу утром встретился с командой национальной безопасности в Вашингтоне и полевыми командирами.

"Мы обсуждали удар, нанесенный вооруженными силами США вчера вечером по террористической группировке ИГИЛ-К в Афганистане. Я сказал, что мы будем преследовать группу, ответственную за нападение на наши войска и ни в чем не повинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар был не последним. Мы продолжим выслеживать любого человека, причастного к этому ужасному нападению, и заставим его платить. Когда кто-нибудь попытается нанести вред Соединенным Штатам или атаковать наши войска, мы ответим", - сказал президент США.

Он добавил, что, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают эвакуацию мирных жителей.

По его словам, на совещании обсуждались шаги, которые позволят людям продолжать покидать Афганистан после ухода американских военных.

Предыстория:

  • Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
  • В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
  • Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
  • В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Украинская правда
Темы: СШААфганистанБайден
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