В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Источник: заявление Байдена, опубликованное на сайте Белого дома

Дословно: "Ситуация на месте продолжает оставаться чрезвычайно опасной, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой.

Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов".

Детали: Байден отметил, что в субботу утром встретился с командой национальной безопасности в Вашингтоне и полевыми командирами.

"Мы обсуждали удар, нанесенный вооруженными силами США вчера вечером по террористической группировке ИГИЛ-К в Афганистане. Я сказал, что мы будем преследовать группу, ответственную за нападение на наши войска и ни в чем не повинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар был не последним. Мы продолжим выслеживать любого человека, причастного к этому ужасному нападению, и заставим его платить. Когда кто-нибудь попытается нанести вред Соединенным Штатам или атаковать наши войска, мы ответим", - сказал президент США.

Он добавил, что, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают эвакуацию мирных жителей.

По его словам, на совещании обсуждались шаги, которые позволят людям продолжать покидать Афганистан после ухода американских военных.

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