Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович
Понеділок, 30 серпня 2021, 22:35
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не братиме участі в засіданнях ТКГ до грудня через стан здоров’я.
Джерело: речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Наскільки мені відомо, Леонід Макарович перебуває зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років – це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ - ІФ) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня".
Передісторія:
- В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
- Наприкінці липня повідомлялось, що Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.