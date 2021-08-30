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Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович

Понеділок, 30 серпня 2021, 22:35
Фото: УП

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не братиме участі в засіданнях ТКГ до грудня через стан здоров’я. 

Джерело: речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, Леонід Макарович перебуває зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років – це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ - ІФ) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня". 

Передісторія: 

  • В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
  • Наприкінці липня повідомлялось, що Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.

Теми: КравчукТКГ


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