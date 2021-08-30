Кравчука не будет в ТКГ до декабря – Арестович

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не будет принимать участия в заседаниях ТКГ до декабря по состоянию здоровья.

Источник: пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет – это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря".

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