Кравчука не будет в ТКГ до декабря – Арестович
Понедельник, 30 августа 2021, 22:35
Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не будет принимать участия в заседаниях ТКГ до декабря по состоянию здоровья.
Источник: пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет – это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря".
Предыстория:
- В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.
- В конце июля сообщалось, что Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.