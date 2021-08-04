Чауса доставили в ізолятор СБУ

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса після вручення клопотання про обрання запобіжний захід детективами НАБУ доставили до ізолятора Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, екссуддя Чаус, якого затримали 3 серпня детективи НАБУ, був доставлений до ізолятора Служби безпеки України, працівники якої продовжують гарантувати його безпеку.

4 серпня його мають доставити в суд для обрання запобіжного заходу.

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру.

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

Передісторія: