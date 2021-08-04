Чауса доставили в ізолятор СБУ
Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса після вручення підозри детективами НАБУ доставили до ізолятора Служби безпеки України.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, екссуддя Чаус, якого затримали 3 серпня детективи НАБУ, був доставлений до ізолятора Служби безпеки України, працівники якої продовжують гарантувати його безпеку.
4 серпня його мають доставити в суд для обрання запобіжного заходу.
Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру.
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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.
Передісторія:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось.
- Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність.