Чаус 50 днів був прикутий до ліжка, застосовувалися тортури – адвокат

Адвокат екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса розповів, що над його підзахисним знущалися і 50 днів він був прикутий до ліжка.

Джерело: адвокат Чауса Ростислав Кравець в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я вважаю, що його самопочуття потребує медичного дослідження, медичного втручання.

Я вважаю, що потрібна психічна допомога і допомога лікарів, щоб відновити стан здоров’я, бо є певні ускладнення після того, що з ним відбулося.

Застосовувалися тортури. Над ним просто знущалися там, де він знаходився.

Він був прикутий до ліжка 50 днів.

Близько місяця йому не давали митися, постійно включали-виключали світло".

Деталі: За словами адвоката, Чауса передати НАБУ. Його відвезли в СІЗО СБУ.

Кравець вважає, що Чауса утримували українські спецслужби.

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру.

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

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