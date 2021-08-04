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Чаус 50 днів був прикутий до ліжка, застосовувалися тортури – адвокат

Середа, 4 серпня 2021, 12:54
ФОТО: НАБУ

Адвокат екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса розповів, що над його підзахисним знущалися і 50 днів він був прикутий до ліжка.

Джерело: адвокат Чауса Ростислав Кравець в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я вважаю, що його самопочуття потребує медичного дослідження, медичного втручання.

Я вважаю, що потрібна психічна допомога і допомога лікарів, щоб відновити стан здоров’я, бо є певні ускладнення після того, що з ним відбулося.

Застосовувалися тортури. Над ним просто знущалися там, де він знаходився.

Він був прикутий до ліжка 50 днів.

Близько місяця йому не давали митися, постійно включали-виключали світло".

Деталі: За словами адвоката, Чауса передати НАБУ. Його відвезли в СІЗО СБУ.

Кравець вважає, що Чауса утримували українські спецслужби.

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру. 

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям. 

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 
  • Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЧаусНАБУСБУсуд


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