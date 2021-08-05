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Уряд схвалив євроінтеграційний законопроєкт про посилення контролю за ГМО

Четвер, 5 серпня 2021, 17:59
Уряд схвалив євроінтеграційний законопроєкт про посилення контролю за ГМО
Фото: depositphotos.com

Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт, який передбачає посилення державного контролю за використанням ГМО та обігом ГМ-продукції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Також схвалено законопроєкт, яким передбачено посилення відповідальності за порушення у сфері поводження з ГМО та створення більш ефективних превентивних механізмів запобігання таким правопорушенням.

"Підтримка цих законопроєктів і їх подальша реалізація сприятиме створенню прозорих правил ведення бізнесу щодо поводження з ГМО та посилить державний контроль у цій сфері. Зокрема, передбачається визначення чітких процедур і механізмів щодо поводження з ГМО, вимог до маркування ГМ-продукції, що не дозволять вводити споживачів в оману. Також для запобігання правопорушенням у цій сфері пропонується посилити відповідальність та збільшити розмір штрафів", - зазначила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Серед нововведень законопроєкту щодо державного регулювання у сфері ГМО передбачається: розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнє природне середовище; запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО; удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності; посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Відповідно до законопроєкту щодо посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО передбачається збільшення розміру санкції у вигляді штрафу в залежності від виду порушення та створення більш ефективних превентивних механізмів запобігання правопорушенням у сфері поводження з ГМО.

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Теми: євроінтеграціяКабінет міністрів
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