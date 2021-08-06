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"Департаменти війни" також створять в СБУ і поліції - Венедіктова

П'ятниця, 6 серпня 2021, 14:14
Фото з Facebook Венедіктової

"Департаменти війни", аналогічні тому, який працює в Офісі генпрокурора, будуть створені в СБУ і Нацполіції для розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедиктової

Пряма мова Венедіктової: "Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і по Іловайській трагедії".

Передісторія:

  • На початку липня генпрокурорка Ірина Венедіктова позбавила Гюндуза Мамедова керівництва над так званим "Департаментом війни", а пізніше забрала решту повноважень.   
  • Адвокати повідомили, що Мамедов звільняється з посади та з органів прокуратури через тиск.
  • Юристи вказували, що Мамедова протиправно достроково позбавили доступу до державної таємниці та не подовжили допуск на новий строк. Це було зроблено на підставі того, що він не вказав у документах роботу за сумісництвом в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Адвокати вважають це формальною причиною, адже Мамедов подав до Служби безпеки України стандартний пакет документів, який надавався під час попередніх процедур отримання доступу до державної таємниці.
  • Офіс генпрокурора відмовив у звільненні Мамедова за власним бажанням, посилаючись на наявність відкритого дисциплінарного провадження.

Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораІловайськвійна


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