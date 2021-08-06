"Департаменти війни" також створять в СБУ і поліції - Венедіктова

"Департаменти війни", аналогічні тому, який працює в Офісі генпрокурора, будуть створені в СБУ і Нацполіції для розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедиктової

Пряма мова Венедіктової: "Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і по Іловайській трагедії".

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