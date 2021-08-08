У понеділок до +35, у вівторок пів України охоплять дощі

У понеділок на більшій частині території України очікується тепла і суха погода, лише на заході та сході країни можливі дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 9 серпня у західних, місцями у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер північний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, у південній частині до 21°; вдень 27-32°, на Луганщині до 35°, на заході 22-27°; у Карпатах вночі 7-12°, удень 15-20°.

У Києві в понеділок без опадів; температура повітря вночі 15-17°, удень близько 30°.

У вівторок, 10 серпня, в Україні, крім заходу, а вночі й півдня країни місцями короткочасні дощі, грози, удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у південній і східній частинах вночі 16-21°, удень 28-33°; на решті території вночі 12-17°, удень 24-29°, у західних областях 21-26°.

У вівторок в Києві місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 15-17°, удень 26-28°.

Вранці 8 серпня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 21-28°, у Дніпрі поблизу Києва – 24°.