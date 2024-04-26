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Розстріл поліцейських на Вінниччині: підозрюваним допомагали тікати двоє військових

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 квітня 2024, 11:00
Розстріл поліцейських на Вінниччині: підозрюваним допомагали тікати двоє військових
фото ОГП

Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, одного з них вже затримали.

Джерело: ДБР, "Українська правда", ОГП

Деталі: У Бюро зазначають, що 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники (батько Валерій та син Віталій Василаке –ред.) вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

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Попри те, що загалу вже було відомо, що батька та сина розшукують за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру у приховуванні злочину. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч.5 ст.407 КК України.

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У кримінальному провадженні правоохоронці провели обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Було вилучено телефони, за допомогою яких підозрювані тримали зв’язок з нападниками.

Офіс генпрокурора зазначає, що наразі готується клопотання до суду про обрання затриманому підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Передісторія:

  • Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
  • Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
  • Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна. Нападників затримали у неділю 21 квітня в Одеській області.
  • За словами очільника МВС Ігоря Клименка, затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінниччині, можливо боялися, що будуть викриті, оскільки перевозили бойові гранати в автомобілі.
  • Суд 22 квітня арештував обох підозрюваних - Валерія та Віталія Василаке - без права внести заставу.

Теми: Вінницька областьвбивствоДБР
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