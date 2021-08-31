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Трухін уже кілька днів не виходив на зв'язок – Корнієнко

Вівторок, 31 серпня 2021, 17:40
Трухін уже кілька днів не виходив на зв'язок – Корнієнко
фото: "Радіо Свобода"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не виходив на контакт із нардепом Олександром Трухіним, який за даними ЗМІ будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Джерело: інтерв’ю Корнієнка "Радіо Свобода

Пряма мова: "Останні кілька днів з ним (з Трухіним – ред.) немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв’язатися".

Деталі: За словами Корнієнка, він бачився з Трухіним на нараді в офісі президента, яка відбулася 28 серпня і стосувалася підготовки до наступного пленарного тижня у Верховній Раді.

Голова партії додав, що не обговорював ДТП із Трухіним: "Я не пам’ятаю, чи я на той момент знав цю інформацію. Бо ми дізналися про це з відкритих джерел".

Корнієнко додав, що наразі із Трухіним зв’язку немає і він у відпустці, проте глава партії пробував вийти на контакт із нардепом.

Очільник партії додав, що Трухін залишається головою осередку "Слуги народу" у Полтавській області. Звільнити його може тільки обласна конференція, яка таких заяв не робила.

Корнієнко заявив, що партія відреагує якщо будуть доведені факти, що Трухін був за кермом і був у нетверезому стані: "Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути".

Водночас, ЗМІ з посиланням на неназваних очевидців повідомляли, що Трухін був "у стані сильного алкогольного сп’яніння" та відмовився пройти тест на вміст алкоголю. 

За словами Корнієнка, він не звертався до МВС чи поліції із запитом щодо ДТП за участю нардепа. Глава партії додав, що очікує на реакцію поліції до п'ятниці 3 вересня, а потім можливо напише запит до правоохоронців.

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Нагадаємо: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • ДБР не розслідує кримінальне провадження щодо аварії — цією справою займається Нацполіція.
  • У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПСлуга народуОлександр Корнієнко
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