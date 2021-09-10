"Схеми" знайшли ймовірні порушення під час конкурсу на голову БЕБ

Журналісти програми "Схеми" знайшли ймовірні порушення під час конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки, йдеться, зокрема, про відсутність кворуму, необхідного для легітимності конкурсу.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Так, під час співбесід фіналістів конкурсу 13 серпня більша частина членів конкурсної комісії не включали камеру під час відеоконференції, не ставили питань кандидатам та ніяк не виказували те, що вони присутні на співбесіді.

На думку журналістів, це ставить під сумнів наявність кворуму, який необхідний для легітимності цього етапу конкурсу.

"Схеми" також зазначають, що спосіб розподілу голосів та методика складання рейтингів кандидатів не були повністю визначені заздалегідь. У день вирішального голосування члени комісії частково самі визначали ці правила.

Окрім того, під час конкурсу міг бути конфлікт інтересів. Йдеться про міністра фінансів Сергія Марченка, який був членом комісії та міг мати конфлікт інтересів через голосування за кандидата Вадима Мельника, з яким, як очільником Державної фіскальної служби, раніше підписав трудовий контракт. Останній і переміг на конкурсі.

Журналісти кажуть, що члени конкурсної комісії з обрання директора БЕБ – а це міністр інфраструктури Олександр Кубраков, перший віцепрем’єр-міністр Олексій Любченко, заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко не підтвердили свою присутність на початку засідання 13 серпня. Тоді ж була визначена трійка фіналістів із яких обирали очільника БЕБ.

Особисто засвідчили участь у засіданні комісії лише троє членів комісії.

Проте відповідно до регламенту цієї ж комісії кворум є, коли присутні щонайменше 5 осіб.

"Схеми" запитали у членів комісії, чи були вони присутні під час співбесід. Зокрема, Марченко вважає, що скласти думку про кандидатів можливо і без присутності на співбесіді. Він також каже, що не розглядав його голос за Мельника як потенційний конфлікт інтересів.

Що передувало: Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Довідково: Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

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