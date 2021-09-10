"Схемы" нашли возможные нарушения во время конкурса на голову БЭБ

Журналисты программы "Схемы" нашли возможные нарушения во время конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности, говорится, в частности, об отсутствии кворума, необходимого для легитимности конкурса.

Источник: "Схемы"

Детали: Так, во время собеседований финалистов конкурса 13 августа большая часть членов конкурсной комиссии не включали камеру во время видеоконференции, не ставили вопросов кандидатам и никак не выдавали то, что они присутствуют на собеседовании.

По мнению журналистов, это ставит под сомнение наличие кворума, необходимого для легитимности этого этапа конкурса.

"Схемы" также отмечают, что способ распределения голосов и методика составления рейтингов кандидатов не были полностью определены заранее. В день решающего голосования члены комиссии частично сами определяли эти правила.

Кроме того, во время конкурса мог быть конфликт интересов. Речь идет о министре финансов Сергее Марченко, который был членом комиссии и мог иметь конфликт интересов из-за голосования за кандидата Вадима Мельника, с которым, как главой Государственной фискальной службы, ранее подписал трудовой контракт. Последний и победил на конкурсе.

Журналисты говорят, что члены конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ а это министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко не подтвердили свое присутствие в начале заседания 13 августа. Тогда же была определена тройка финалистов из которых выбирали главу БЭБ.

Лично показали участие в заседании комиссии только трое членов комиссии.

Однако в соответствии с регламентом этой же комиссии кворум есть, когда присутствуют не менее 5 человек.

"Схемы" спросили у членов комиссии, были ли они во время собеседований. В частности, Марченко считает, что составить мнение о кандидатах возможно и без присутствия на собеседовании. Он также говорит, что не рассматривал его голос за Мельника как потенциальный конфликт интересов.

Что предшествовало: Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Напомним: